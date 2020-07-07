Пристань со 150-метровым амфитеатром построили в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Завершилось строительство единственной в Москве пристани, где для ожидания используется 150-метровый амфитеатр под открытым небом. Причал станет пунктом остановки речного городского транспорта, маршруты которого прорабатывают власти столицы, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Причал на участке набережной Марка Шагала, концепцию которого разрабатывало архбюро "Меганом", уже готов и вскоре станет пунктом остановки речного городского транспорта", - привели в пресс-службе слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Он отметил, что единственная в Москве пристань со 150-метровым амфитеатром под открытым небом - это проект нового столичного парка у воды.

Новый причал сможет принимать самый вместительный из городских речных теплоходов - двухпалубный Р-51, вмещающий 240 пассажиров. Такие теплоходы во время навигации в течение 10 часов курсируют по Москве-реке и раз в час пристают к причалам для посадки и высадки пассажиров. В пресс-службе отмечают, что концепция благоустройства максимально раскрывает рекреационный потенциал акватории, а также сделает набережные востребованным и доступным местом отдыха для горожан.