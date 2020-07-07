Comic Con Russia и "ИгроМир" пройдут в этом году в онлайн-формате

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" состоятся осенью 2020 года, но пройдут в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов мероприятий.

"Спешим сообщить, что фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка "ИгроМир" пройдут в этом году онлайн. В следующем году оба мероприятия состоятся уже в традиционном формате: в московском выставочном центре "Крокус Экспо" с 7 по 10 октября", - рассказали в пресс-службе.

Ежегодно Comic Con Russia и "ИгроМир" собирают более 170 тыс. посетителей и 200 компаний-участников, в числе которых крупнейшие кинокомпании и игровые студии. В рамках фестиваля и выставки проходят премьеры и презентации фильмов, сериалов, компьютерных игр и комиксов.

"С большим количеством участников приходит большая ответственность. В условиях продолжающейся пандемии, хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы считаем очень важным заботиться о здоровье наших посетителей, гостей и партнеров. Поэтому мы приняли, действительно, непростое для нас решение и перенесли конвент [в традиционном формате] на 2021 год", - сказали в пресс-службе.

С 3 по 4 октября в группах Comic Con Russia и "ИгроМир" в социальной сети "ВКонтакте" будут проходить трансляции из студии. "В рамках стрима мы представим зрителям эксклюзивные материалы из новых фильмов и игр, новые комиксы, разыграем подарки и проведем первый интерактивный конкурс косплея", - пояснили организаторы.

Comic Con Russia - масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манга. "ИгроМир" - старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов, планшетов и других платформ.