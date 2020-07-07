Москва вошла в топ-10 рейтинга по человеческому капиталу и городскому планированию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российская столица вошла в десятку лучших городов мира по категориям "человеческий капитал" и "городское планирование" в рейтинге динамично развивающихся городов Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE). При этом в категории "городское планирование" Москва за один год поднялась с 22-го на шестое место, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва вошла в топ-10 рейтинга Cities in Motion по человеческому капиталу и городскому планированию. В категории "человеческий капитал" города сравниваются по числу государственных и частных школ, бизнес-школ, включенных в топ-100 рейтинга Financial Times, университетов, вошедших в топ-500 рейтинга QS, иностранных студентов, количеству музеев, галерей и театров, доле населения со средним и высшим образованием, ежегодному уровню расходов на отдых и развлечения. В этой категории Москва успешно конкурирует с такими мегаполисами, как, например, Токио и Чикаго", - сказал заммэра.

Он уточнил, что в категории "городское планирование" оценивается, в частности, число пунктов велопроката, показатели застройки, высотных зданий и малоэтажных зданий, среднее количество людей на одно домовладение и др. По этой категории Москва вошла в топ-10 вместе с Лондоном, Нью-Йорком, Вашингтоном. "Российская столица также усилила позиции в категориях социальная сплоченность, международные связи и имидж, окружающая среда" - добавил Ефимов.

Рейтинг Cities in Motion оценивает качество жизни в 174 городах всех регионов мира. Города оцениваются по девяти критериям: экономика, человеческий капитал, социальная сплоченность, окружающая среда, управление, городское планирование, международные связи и имидж, технологии, транспортная система. Рейтинг охватывает широкий спектр показателей от производительности труда до числа пользователей Twitter в городе. Он публикуется ежегодно, начиная с 2012 года, Москва впервые появилась в рейтинге в 2014 году.

"В этом году Москва заняла 87 место, опередив Дубай, Буэнос-Айрес, Джакарту, Кейптаун и другие мировые города. В топ-5 рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Рейкьявик", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он добавил, что в докладе 2020 года авторы отметили недостатки методологии рейтинга применительно к оценке городов: так, для обеспечения сопоставительного анализа по всем городам по показателю "экономика совместного потребления" экспертами оценивается наличие в городе сервисов Glovo или Uber и не принимаются во внимание локальные инициативы, такие как Delivery Club и Яндекс.Еда. "Можно ожидать, что подход к оценке изменится в будущем и Москве удастся увеличить позиции по данному показателю", - заключил министр.