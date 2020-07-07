Музеи Москвы подготовили программу ко Дню любви, семьи и верности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Онлайн-мероприятия в День семьи, любви и верности 8 июля пройдут в музеях Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В День семьи, любви и верности девять музейно-выставочных площадок Москвы проведут праздничные концерты, квесты, мастер-классы, флэшмобы и онлайн-лекции. Отпраздновать День семьи, любви и верности можно будет вместе с Дарвиновским музеем, музеем-усадьбой "Кусково", Музеем С. А. Есенина, Домом Н. В. Гоголя, Галереей А. Шилова, Музеем Зеленограда, а также галереями "Выхино", "Печатники", "Варшавка", - говорится в сообщении.

Также офлайн-программа будет ждать посетителей Дарвиновского музея. В этот день там проведут квесты "Семейная кругосветка" и "Музей раскрывает секреты". Участники научатся определять возраст лося по сброшенным рогам и найдут корабль, на котором Чарльз Дарвин совершил кругосветное путешествие.

"Онлайн-программу подготовили в Музее С. А. Есенина. В 15:00 на сайте музея начнется театрализованная лекция "Вера права, надежда блага, любовь нелицемерна", во время которой прозвучат молитвы из акафиста Петра и Февронии и фрагменты их жития", - говорится в сообщении.

В это же время на YouTube-канале Музея-усадьбы "Кусково" состоится премьера спецвыпуска проекта "Из первых рук. Рассказ хранителя".