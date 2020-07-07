Резидент московской ОЭЗ установит инженерные системы в новую башню в "Москва-сити"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Компания "Европейская Электротехника", являющаяся резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", в конце августа приступит к производству инженерных систем для нового небоскреба Grand Tower в комплексе "Москва-сити", сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Резидент получил первый заказ и совместно с еще одним предприятием особой экономической зоны "Технополис Москва" - Schneider Electric - произведет инженерные системы для небоскреба в "Москва-сити" - Grand Tower - общей площадью 400 тыс. кв. м и высотой 283 м. Для этого объекта будет произведена крупная партия главных распределительных щитов и вводных распределительных устройств", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что компания "Европейская Электротехника" получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" в марте 2020 года и в ближайшее время завершит строительство на предприятии. Первая продукция появится до конца июня 2020 года, а выход площадки на полную мощность запланирован на август этого года. С марта компания создала 30 новых рабочих мест и вложила в расширение производства более 30 млн рублей.