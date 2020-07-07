Собянин сообщил, что проспект Генерала Дорохова планируется закончить уже в этом году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству третьего завершающего участка новой вылетной магистрали Москвы - проспекта Генерала Дорохова (Южного дублера Кутузовского проспекта) от Минской улицы до ТТК.

По его словам, все работы на городских инфраструктурных стройках в настоящее время идут полным ходом. "В этом году мы планируем завершить создание новой 24-й вылетной магистрали Москвы - проспекта Генерала Дорохова, который свяжет Третье транспортное кольцо с МКАДом, разгрузив Кутузовский и Мичуринский проспекты, а также Мосфильмовскую улицу", - сказал Собянин. Он уточнил, что три четверти будущей магистрали уже готово.

"Остался относительно небольшой кусок, около 6 км, но он достаточно сложный с большим выносом коммуникаций, инженерных сооружений и так далее. Мы вообще планировали его запустить к концу следующего года, но, может быть, удастся на год раньше запустить, до конца этого года", - сказал мэр, уточнив, что речь идет о строительстве финишного третьего участка между Минской улицей и ТТК.

О строительстве

Как сообщает пресс-служба мэрии, проспект Генерала Дорохова пройдет от транспортной развязки на МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Протяженность дорог в составе новой магистрали составит 27,4 км с шестью полосами движения в обоих направлениях. Строительство магистрали осуществляется поэтапно. В сентябре 2019 года был введен I участок - реконструированная транспортная развязка на МКАД и основной ход магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе.

Движение по II участку проспекта Генерала Дорохова - от Аминьевского шоссе до Минской улицы - было открыто в январе 2020 года. В его составе была построена транспортная развязка на Минской улице. Таким образом, на данный момент введено уже 77% общей протяженности будущей магистрали - 21 км дорог, съездов и развязок.

III участок - от Минской улицы до ТТК - пройдет вдоль путей Киевского направления МЖД. В составе участка будет построено 6,3 км дорог, в том числе 2,5 км основного хода от Минской улицы до ТТК, два искусственных сооружения, боковые проезды, съезды и подъездные дороги.

Первое искусственное сооружение - ж/д путепровод-галерея длиной 140 м - будет возведен над основным ходом магистрали в районе ТТК, что позволит обеспечить беспрепятственное движение поездов Киевского направления МЖД (МДЦ-4). Также будет проведена реконструкция 2,9 км железнодорожных путей. Второй путепровод-съезд длиной 44 м в перспективе обеспечит съезд с проспекта Генерала Дорохова на Поклонную улицу.

Открытие 24-й вылетной магистрали Москвы - проспекта Генерала Дорохова - позволит улучшить транспортную доступность ИЦ "Сколково", районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом; обеспечить удобный проезд к ж/д станции "Матвеевская", будущему ТПУ "Аминьевское шоссе" (станция метро БКЛ и новая платформа МЦД-4), станции метро "Минская". Также это позволит создать новую дополнительную связку между крупными городскими магистралями - МКАД, Северо-Западной хордой (Рябиновая улица), Южной рокадой (Аминьевское шоссе), Мосфильмовской и Минской улицами, ТТК и Бережковской набережной; снизить нагрузку на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.

Собянин также отметил, что всего в 2020 году в Москве планируется построить около 96 км сложнейших городских дорог, 22 искусственных сооружения и более 20 пешеходных переходов. "Объем работы большой, задачи большие, но я надеюсь, что, несмотря на все сложности, мы легко с этим справимся", - сказал мэр.