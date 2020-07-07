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Въехавший в веранду ресторана на юге Москвы водитель не справился с управлением

Пострадавших в результате аварии нет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Водитель, врезавшийся в веранду ресторана на улице Генерала Белова на юге Москвы, не справился с управлением. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

"Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на летнюю веранду на улице Генерала Белова. Пострадавших в результате аварии нет", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что автомобиль вырезался в веранду ресторана "Тануки" на улице Генерала Белова.

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