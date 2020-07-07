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Двое детей в Москве, которых мать угрожала убить, находятся в безопасности

По словам уполномоченного по правам ребенка в столице Ольги Ярославской, девочек возрастом один и три года направили в больницу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Двое детей из Москвы, чья мать угрожала их убить, находятся в безопасности. Об этом ТАСС рассказала во вторник уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что столичные полицейские задержали в квартире на западе Москвы женщину, которая угрожала убить своих детей. В результате инцидента пострадавших нет.

"На место сразу же был отправлен наряд полиции. Специалисты вызвали представителей соцзащиты. А девочек 1 и 3 лет направили в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала Ярославская.

По ее словам, вопрос дальнейшего устройства детей будет решаться после выписки их из больницы и завершения следственных мероприятий.

Как сообщили на официальном сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения, семья получает все положенные выплаты и льготы. Также в 2019 и 2020 годах москвичка обращалась за адресной социальной помощью.

"На учете как неблагополучная семья не стояла. Я взяла на контроль эту ситуацию", - пояснила детский омбудсмен.

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