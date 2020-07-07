Почти 44 км дорог построили в Москве с начала года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Порядка 44 км дорог, 14 дорожных сооружений и шесть пешеходных переходов построены и введены в эксплуатацию в Москве с начала текущего года. Еще более 52 км дорог, девяти различных транспортных сооружений и 16 пешеходных переходов планируется построить в столице до конца года, сообщил во вторник заммэра Москвы в по вопросам градостроительной политики Москвы Андрей Бочкарев.

"Дорожное строительство на протяжении последних лет остается одним из приоритетов развития городских территорий. Только в этом году уже построено и запущено 43,8 км дорог, 14 тоннелей, эстакад и путепроводов, а также шесть внеуличных пешеходных переходов. Безусловно, и в будущем темпы возведения транспортной инфраструктуры снижаться не будут", - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что среди наиболее значимых открытых в этом году дорожных объектов - связка Раменского бульвара с проспектом Вернадского в районе МГУ им. М.В. Ломоносова, трасса к жилой застройке в поселке Северный, участок проспекта Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы, а также путепровод через железнодорожные пути от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

"До конца этого года планируется завершить строительство еще более 52 км дорог, девяти различных транспортных сооружений и 16 пешеходных переходов. В оставшиеся месяцы года предполагается завершить возведение транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, выезда из города Московский на Киевское шоссе, дороги Марьино - Саларьево, а также реконструкцию автомобильной дороги от Минского до Боровского шоссе и ряд других объектов", - заключил Бочкарев.