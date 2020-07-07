Главный архитектор Москвы считает устаревшими пожарные нормативы при строительстве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Действующие в столице нормы пожарной безопасности, которые учитываются при городской застройке, устарели и требуют пересмотра, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в Москве действуют региональные нормативы строительства, которые корректируются в соответствии с федеральными нормами.

"При планировании территории есть ряд вещей, которые, на мой взгляд, являются глубочайшей архаикой, безусловно, давно нуждаются в пересмотре, например, наши пожарные нормативы. С массой нюансов, начиная с использования территории, требованиями избыточными, на мой взгляд, пожарных проездов, - никто давно в таком количестве не тушит дома с пожарных машин, не эвакуирует людей по лестницам. Это работает несколько иначе во всем мире и у нас тоже. А нормативы все еще исходят из того, что машины должны ездить вокруг каждого дома, приставлять лестницу и прочее", - сказал Кузнецов в эфире онлайн-конференции "Современная урбанистика: назад в будущее".

Он добавил, что при спасении людей из горящего высотного здания используются лифты, так как на лестницах возникает давка. "Есть очень много у меня вопросов к пожарным нормативам. Например, что у нас до сих пор из дерева нельзя строить нормальные здания, хотя весь мир строит небоскребы деревянные, а мы выше двух этажей не можем сделать. Соответственно, промышленность, деревообработка не развиваются. Большой пласт строительных норм тут кроется", - сказал Кузнецов.