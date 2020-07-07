Главный архитектор Москвы: стоимость проектных работ в строительстве будет снижаться

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Расценки на проектные услуги в строительстве с развитием информационных технологий и автоматизацией процесса будут снижаться, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Расценки будут падать, конечно же, в силу очень простой причины: происходит колоссальная автоматизация всех производств и цифровизация, это порождает конкуренцию, где-то процесс упрощает. Считаю, что все к лучшему, считаю, что расценки будут только падать, не надо ждать повышения цен на проектные работы. Очевидно, что прокачивать надо свои скиллы (навыки - прим. ТАСС) с точки зрения IT, программирования, использования всех новейших технологий, BIM и пр. Превращаться не в проектную компанию, а в IT-компанию", - сказал Кузнецов в эфире онлайн-конференции "Современная урбанистика: назад в будущее".

Он добавил, что в будущем строительные проекты могут заказываться через мобильные приложения без контакта с архитекторами. "Считаю, это неизбежность, отношусь к этому с позитивом как к любому надвигающемуся процессу. Креативность будет востребована, тем не менее надо понимать, что будет абсолютно другой характер рынка. Строить человечество будет больше и больше, потому что люди хотят больше площадей. <...> Cтройка, она всегда будет с нами, но характер будет другой", - сказал Кузнецов.

По его словам, в будущем архитекторам будет необходимо также предоставлять услугу управления проектом, просчитывать риски и определять стоимость эксплуатации. "Если [архитекторы] хотят на этом рынке работать, они будут идти в эти сферы деятельности за меньшие деньги, чем сейчас", - сказал Кузнецов.