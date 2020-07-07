Количество поездок на такси в Москве вернулось к прошлогодним значениям

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Число поездок на автомобилях столичного такси вернулось к прошлогодним показателям впервые после снятия ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вчера впервые с начала снятия ограничительных мер количество поездок на такси сравнялось с прошлым годом на все 100%! До этого самая маленькая разница в количестве вызовов была 29 июня - 18 тыс. поездок", - значится в публикации. Уточняется, что 6 июля жители столицы совершили 627 тыс. поездок.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологических клиниках, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы и сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.