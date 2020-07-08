Гидрометцентр предупредил о температурном градиенте в Московском регионе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Необычное климатическое явление - так называемый температурный градиент - прогнозируется в Московском регионе в среду. Разница между температурой в отдельных районах может составлять до 15 градусов. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко, 26-28 градусов, на востоке Московской области - до 33 градусов, а на западе - от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент", - сообщил он.

По словам Вильфанда, "температурный градиент" в столичном регионе будет связан с перемещением холодного фронтального раздела с запада.