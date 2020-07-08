В Гидрометцентре сообщили, что москвичи смогут несколько дней отдохнуть от жары

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в столице нормализуется 9 июля. В течение двух дней москвичей ждет комфортная погода с дневной температурой 18-23 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг уже будет облегчение. Ночная температура будет от 9 до 14 градусов, дневные температуры - от 18 до 23 градусов. Конечно, температура понизится более чем на 10 градусов, но она придет в свою норму. Два дня мы сможем передохнуть от жары. Это будет лето в московском исполнении, таким оно должно быть", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воздуха в Москве начнет вновь расти 11-12 июля.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура воздуха понизится в Москве с 9 июля. Погода будет облачной в этот период.