В Москве и Подмосковье ветром повалено 130 деревьев, повреждено 23 машины

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ветер повалил в Москве и области 130 деревьев, которыми повреждены более 20 автомобилей. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

Во вторник на Московский регион обрушился дождь с ветром, порывы которого достигали 22 метров в секунду. "В результате в Москве произошли падения 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей", - сказал собеседник агентства.

В Подмосковье повалено 94 дерева, упал один рекламный щит, повреждения получили 11 автомобилей. Кроме того, были обесточены 500 жилых домов, в которых проживают 1 400 человек. Электричество уже восстановлено в полном объеме.

На Новотушинской улице в Красногорске порыв ветра опрокинул торговую палатку. В результате пострадала женщина, она находится в больнице.