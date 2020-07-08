В Москве начался второй этап Добровольного квалификационного экзамена

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Второй - "практический" - этап Добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) начался в Москве. В первом этапе поучаствовало более 12 тыс. студентов, что составляет абсолютный рекорд за все годы проведения экзамена, сообщается на сайте мэрии Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

"В первом этапе приняли участие больше 12 тыс. студентов из 370 вузов, включая 115 московских. Это абсолютный рекорд за все время проведения экзамена", - приводятся на сайте слова заммэра столицы.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин в свою очередь отметил, что значительно увеличить число участников (вдвое по сравнению с 2019 годом) позволил онлайн-формат экзамена.

"Кроме того, шанс получить работу в престижных компаниях получили учащиеся региональных и даже зарубежных вузов", - приводятся его слова в сообщении.

Сергунина также рассказала, что во второй этап, который продлится до 31 июля, прошли пять тысяч молодых специалистов. В командах по пять-семь человек им предстоит решить практические кейсы от компаний-партнеров программы. Также они должны будут выполнить ряд дополнительных заданий, раскрывающих их навыки и профессиональные качества. На каждое практическое задание отводится порядка четырех часов, включая итоговую презентацию проекта. Победителей конкурса определят в сентябре. Им предложат оплачиваемые стажировки или трудоустройство.

В число компаний-партнеров программы в 2020 году входит РЖД, "Яндекс", Mail.ru Group, Renault, Superjob, PepsiCo, Coca-Cola, "МегаФон", МТС, "Билайн" и "Росатом".

Впервые Добровольный квалификационный экзамен прошел в 2017 году. Тогда в нем приняли участие почти 350 студентов. В 2018 году число участников достигло 2,3 тыс., а в 2019-м превысило шесть тысяч.