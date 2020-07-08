МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой, граде и ветре до 20 м/с, которые ожидаются в столице в ближайшее время.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 мск до 21:00 мск 8 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.

В МЧС рекомендуют на время непогоды отказаться от поездок на личных автомобилях, если ехать необходимо, автомобилисты должны строго соблюдать дистанцию и разрешенную скорость.