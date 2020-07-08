Зона отдыха с бассейнами появится в парке Северного речного вокзала в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Создание рассчитанной на 200 человек зоны отдыха в московском парке Северного речного вокзала запланировано на 1 сентября 2020 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Там будут три бассейна с подогревом, также предусмотрена отдельная часть для детей, пояснили в пресс-службе. Сейчас завершились работы по устройству свайного поля, устанавливается фундаментная плита. В работах задействованы около 1,2 тыс. человек и 145 единиц техники, уточнил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас в парке проводятся масштабное благоустройство, реконструкция двух существующих фонтанов и монтаж нового, реставрация ограждений, балюстрад, памятников, пяти павильонов причальной части, лестничных спусков, декоративных скульптур.

Бирюков напомнил, что строительные работы начались в декабре, а к моменту введения режима ограничений была выполнена большая их часть, в том числе закончена прокладка инженерных сетей. Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала - 49 га.

"Будет обустроено 19 км дорожно-тропиночной сети, запланирована установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения. На территории построят восемь детских и пять спортивных площадок, а также девять площадок для тихого отдыха", - добавил заммэра.

В парке планируется высадить около 7 тыс. деревьев, свыше 3 тыс. кустарников, а также разбить цветники и газоны.