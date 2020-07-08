В Москве реализуют 136 идей горожан по проекту "Культура онлайн"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. В Москве подведены итоги краудсорсинг проекта "Культура онлайн", который проходил с 22 по 30 июня: 136 идей горожан из 700 были отобраны для реализации в столице, сообщается в среду на портале мэрии.

"В краудсорсинг проекте "Культура онлайн", который проходил в Москве с 22 по 30 июня, приняли участие свыше 9 тыс. человек, они предложили более 700 идей. 136 из них отобраны для реализации в городе. За девять дней проекта участники обсудили переход программ столичных музеев, библиотек и культурных центров в онлайн-формат и приняли участие в интересных опросах. Больше всего идей было предложено по направлению "Сервисы и услуги в культуре", - приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Он отметил, что в топ предложений по направлению "Трансляции для детей и подростков в сфере культуры" вошли трансляции по профориентации, создание аккаунтов музеев, галерей, достопримечательностей в приложении TikTok с дальнейшей трансляцией, создание платного и бесплатного интернет-контента, связанного со школьной программой. По направлению "Трансляции для жителей среднего возраста в сфере культуры" отобрали создание временных онлайн-экспозиций, проведение онлайн-экскурсий в виде марафона, обучение открытию школьных театров.

"Взрослое поколение по направлению "Трансляции для жителей старшего поколения в сфере культуры" заинтересовали идеи размещения веб-камер на экскурсионных автобусах, речных трамвайчиках для трансляции маршрута в режиме онлайн, организация аудиорассказов о культурных объектах и их исторической значимости. А в направлении "Сервисы и услуги в сфере культуры" привлекли предложения запуска "Электронной библиотеки Москвы" - портала, который будет являться единой точкой доступа ко всем открытым электронным коллекциям московских городских библиотек", - отметил Пищелко.

Платформа crowd.mos.ru появилась в 2014 году. За это время около 223 тыс. москвичей присоединились к ней и предложили свыше 105 тыс. идей. Эксперты отобрали более 4 тыс. из них для дальнейшей реализации. Горожане стали соавторами проектов "Мой парк", "Электронный дом", "Детские поликлиники", "Московские поликлиники", "Активное долголетие", "Московские библиотеки", "Мой офис госуслуг", "Культурные центры. Будущее" и "Музеи Москвы".