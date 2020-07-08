В Москве около трехсот пар заключат брак в День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Около трехсот торжественных регистраций брака пройдут в московских отделах ЗАГС 8 июля. День семьи, любви и верности - символичный праздник для молодоженов, многие пары стремятся заключить брак именно в этот день, сообщила в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году День семьи, любви и верности выпал на среду, когда торжественные регистрации брака проходят только во Дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам молодых церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС. Сегодня в столичных ЗАГС пройдет около 300 торжественных регистраций", - сказала заммэра.

Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка - полевой цветок, символизирующий чистоту отношений, любовь и верность. Во всех отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания парам будут вручать тематические открытки и значки в виде ромашек. Дворец бракосочетания №1, Дворец бракосочетания на ВДНХ и Левобережный отдел ЗАГС будут тематически украшены. Букеты ромашек невестам будут вручать в Шипиловском, Измайловском, Новомосковском отделах ЗАГС, отделе ЗАГС Южное Бутово и во Дворцах бракосочетания №1, №3, на ВДНХ и в Коломенском.

Кроме того, с 8 июля возобновляется проведение церемоний чествования юбиляров супружеской жизни. Первые церемонии чествования пройдут во Дворце бракосочетания в Коломенском, в Кутузовском, Нагатинском, Тушинском и Черемушкинском отделах ЗАГС, отмечается в сообщении.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Он отмечается в России с 2008 года, и за это время 8 июля браки заключили около 4,5 тыс. пар.