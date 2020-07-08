Павильон МЦД подготовил праздничный квест ко Дню московского транспорта

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ежегодный День московского транспорта отметят в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Праздничный квест стартует 11 июля в 12:00 на официальной странице МЦД в Instagram, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В столице 11 июля отметят ежегодный День московского транспорта. Демонстрационный павильон МЦД проведет квест, участники которого смогут выиграть подарки. На официальной странице МЦД в Instagram с 12:00 до 16:00 будет загадываться одна из станций МЦД, задача игроков - отгадать место и добраться до него быстрее других. На остановочном пункте организаторы в оранжевых футболках с символикой МЦД выдадут каждому участнику ребус, а победителями станут первые пять человек с каждой станции, кто быстрее остальных отгадает загадку и придет с ответом в указанное организаторами место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять победителей получат в подарок карты "Тройка" с эксклюзивным дизайном. Остальных участников наградят сувенирами от диаметров.

Демонстрационный павильон МЦД, расположенный на площади у Киевского вокзала, возобновил работу в офлайн-режиме с 23 июня с 9:00 до 21:00. Чтобы попасть в павильон, необходимо предварительно записаться на сайте Московского метро в разделе "Павильон". При посещении гости должны соблюдать масочно-перчаточный режим.