Две инсталляции установили на ВДНХ в День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Два новых арт-объекта установили в Москве на ВДНХ в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ВДНХ.

"В Ландшафтном парке ВДНХ установили две инсталляции, созданные художниками с мировым именем. Арт-композиция "Птицы" авторства Седрика Ле Борна расположилась рядом с воздушной экотропой, а кинетическая скульптура "Армадилло" от Энтони Хоу - вблизи павильона №38 "Рыболовство". Оба объекта были разработаны специально для главной выставки страны", - говорится в сообщении.

Арт-композицию "Птицы" можно увидеть в Дубовой роще, рядом со входом на воздушную экотропу. Три фигуры птиц, выполненные из легкой сетки нержавеющей стали, размещены прямо на ветвях вековых дубов. Их длина составляет от 3 до 3,5 м. В темное время суток инсталляцию освещают прожекторы.

"Похожая птица авторства Ле Борна уже бывала на ВДНХ: в 2017 году она стала одним из самых фотографируемых объектов фестиваля "Вдохновение", который проводился в парке "Останкино". Теперь же его новое творение будет радовать посетителей Ландшафтного парка на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Еще одна инсталляция - "Армадилло" - появилась рядом с павильоном №38 "Рыболовство". Конструкция состоит из 305 подшипников из нержавеющей стали, устойчивой даже к самым низким температурам, снегу и льду. Скульптура всегда находится в движении, ведь все "вентиляторы" поворачиваются от ветра, причем для большинства из них хватает даже легкого дуновения. Фигуру стального броненосца окружает металлический художественный забор.