Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за грозы и сильного ветра

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сегодня сильного ветра, ливня и грозы, сообщил ТАСС в среду заместитель мэра Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12:00 мск до 03:00 мск четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков", - сказал Бирюков.

По его словам, приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. "На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, крыш зданий, дорожных знаков и указателей", - сообщил заммэра.

Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды и защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.