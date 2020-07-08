В Москве умер предполагаемый виновник взрыва в доме на улице Проходчиков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Предполагаемый виновник взрыва в жилом доме на улице Проходчиков в Москве умер 7 июля в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Седьмого июля умер Максим Серепьев, который, по версии следствия, спровоцировал взрыв в доме на улице Проходчиков 29 июня из-за неосторожного обращения с газовой плитой", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Серепьев скончался в больнице, не приходя в сознание.

Взрыв в жилом доме на улице Проходчиков произошел 29 июня. После него начался пожар, который охватил четыре квартиры на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. В результате пожара и взрыва травмы получили семь человек. По версии следствия, виновник происшествия - один из жильцов дома, который небрежно отнесся к газовой плите, из-за чего и произошел взрыв. По словам очевидцев, мужчина иногда злоупотреблял спиртным.