Технопарк с научно-производственным комплексом появится на юге Москвы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комитет государственного строительного надзора Москвы выдал разрешение на возведение на юге столицы первой очереди технопарка с многофункциональным научно-производственным комплексом. Его ввод запланирован на май 2022 года, сообщила в среду пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"На юге Москвы к 2022 году появится технопарк с научно-производственным комплексом. Объект возведут по адресу: Варшавское шоссе, дом 36 (ЮАО, Нагорный) за счет инвестора. На первом этапе спроектировано строительство 20-этажного корпуса А общей площадью свыше 60 тыс. кв. м. С 1 по 12 этаж здание будет единым, а с 13-го этажа оно разветвляется на две башни", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

В бизнес-центре разместятся офисные помещения, на первом этаже оборудуют кафе и зоны отдыха. В двухэтажной подземной части создадут паркинг на 389 машино-мест. Сначала построят въезды на территорию, собственную котельную и трансформаторную подстанцию. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, устроят пешеходные дорожки, площадки для отдыха, установят скамейки и урны, создадут гостевую парковку, автомойки.

"На строительстве научно-производственного комплекса на Варшавском шоссе проверками будут охвачены все этапы строительства. С участием специалистов Центра экспертиз "ЦЭИИС" проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования", - отметил глава Мосгосстройнадзора.