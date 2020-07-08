Около 2 тыс. га промзон готово к реновации в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты дорабатывают градостроительную документацию на реновацию порядка 2 тыс. га промышленных зон в Москве, около 35-40% этой территории отойдет под жилищное строительство. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, сегодня начинается новая программа по комплексному развитию промышленных территорий. Всего на территории Москвы около 9 тыс. га, которые заняты либо действующими, либо бывшими промышленными предприятиями.

"И мы понимаем, что порядка 6 тыс. га - это та территория, которая может быть потенциально реновирована. На сегодняшний момент мы совместно с градостроительным комплексом отработали более 2 тыс. га. Это та территория, которую мы в ближайшие два года планируем запускать к реновации. Это те площадки, на которых по нашим предварительным оценкам можно построить около 38 млн кв. м", - сказал Ефимов.

Он отметил, что в ближайшее время планируется запустить еще несколько проектов. Проект по строительству 38 млн кв. м недвижимости на территории промзон рассчитан на 10-15 лет. В ближайшие два-три года власти совместно с градостроительным комплексом намерены доработать градостроительную документацию и поочередно будут выставлять проекты на аукцион.

Из около 2 тыс. га, которые специалисты обследовали и к которым готовят градостроительную документацию, примерно 35-40% из 38 млн кв. м будет жилищное строительство, около 25% - это сохранение промышленного функционала, оставшаяся часть будет выполнять социальную функцию, например технопарки.

"На текущий момент у нас в планах запустить реновацию промзон "Авиамоторная" и "Коровино". Это две территории общей площадью порядка 100 га, на них по градостроительной документации можно построить около 2,5 млн кв. м недвижимости, около трети - это промышленный функционал, все остальное - общественный и жилой. Мы уже заканчиваем формирование градостроительной документации, до конца года планируем запустить. Эти две территории будут реновированы по инициативе города", - добавил Ефимов.