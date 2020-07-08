Собянин осмотрел новый детсад на 200 мест на Волоколамском шоссе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в среду новый детский сад на 200 мест, построенный на Волоколамском шоссе.

"Я хочу поблагодарить инвесторов, они строят в Москве где-то около трети объектов соцкультбыта. Это и школы, и детские сады, которые не превращаются потом в какие-то частные анклавы по ценам, которые недоступны для жителей, а передаются департаменту образования Москвы и функционируют так, как обычные школы и детские сады", - сказал Собянин, общаясь с журналистами.

По его словам, рядом с новым детским садом построено большое количество объектов, в том числе и стадион "Спартак". "Рядом строится большой офисный центр "Ростеха", так что для многих это будет еще и местом приложения труда", - добавил Собянин.

Строительство нового детского сада адресу: Волоколамское шоссе, владение 71, корпус 3 было начато в ноябре 2017 года и завершено в ноябре 2019 года. Работы выполнялись за счет инвестора в рамках проекта "Город на реке Тушино-2018" по комплексному освоению аэрополя общей площадью 1,4 га, где планируется возвести 1,8 млн кв. м недвижимости.

Проектировщик здания детского сада - ТПО "Резерв", генподрядчик - ООО "Стадион "Спартак". В настоящее время идет оформление документов для его передачи департаменту образования и науки Москвы.

В перспективе в состав школы № 727 для жителей на территории Тушинского аэрополя войдут семь детских садов и три школьных корпуса. В образовательном учреждении смогут обучаться 1445 дошкольников и 3025 школьников. По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2011 года в столице построено 381 здание образовательных учреждений, в том числе 283 детских сада и 98 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 246 объектов построено за счет городского бюджета, 135 - за счет инвесторов.