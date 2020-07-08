Сумма контракта на поставку вагонов для метро снижена на 10% из-за пандемии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сумма контракта на закупку новых вагонов московского метро снижена на 10%, или 13 млрд рублей, в связи с пандемией коронавируса. Об этом в интервью журналу Forbes рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, опубликованном на сайте издания в среду.

"Пандемия уже уменьшила [сумму контракта] на 10% примерно, минус 13 млрд рублей. Мы решили сократить объем этого долгосрочного контракта. Пока такое решение. Контракт действует почти 30 лет, там и сервис, и покупка. Поэтому мы понимаем так: если ситуация с доходами правительства Москвы будет такая, какая она есть, этот контракт будет уменьшенным", - сказал он.

Вице-мэр также уточнил, если ситуация улучшится, решение может быть пересмотрено, назвав сокращение объема контракта вынужденной мерой.

В июне Московский метрополитен объявил конкурс на поставку 1 360 вагонов нового поколения до 2023 года включительно на сумму свыше 135 млрд рублей.