Ликсутов: разделительные ограждения на Садовом кольце в Москве устанавливать не будут

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Отбойники, разделительные бордюры и ограждения для недопущения выезда автомобиля на встречную полосу движения и предотвращения съезда машины с обочины будут установлены там, где есть такая возможность, при этом на Садовом кольце их устанавливать не будут, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов в среду изданию Forbes.

"На Садовом кольце точно их [отбойников] не будет. Но там, где это необходимо, где есть скоростные магистрали, где скорости высокие, это закладывается в рамках проектной документации. И это обязательно будет. И мы обязательно будем делать такие разделительные бордюры и ограждения - только там, где это возможно", - отметил глава департамента.

В то же время он отметил, что отбойники не способны обезопасить водителей и пешеходов от нетрезвых водителей. "Если будут люди, которые садятся за руль машины в нетрезвом состоянии, ни отбойники, ни бетонные стены не спасут других участников дорожного движения от подобных трагедий, которую совершил артист [Михаил] Ефремов", - добавил он.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.