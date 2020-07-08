Эксперты подтвердили техническую готовность к исследованию влияния 5G на жителей Москвы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Эксперты Научно-исследовательского института радио им. М. И. Кривошеева (НИИР) провели независимый аудит стенда, собранного для проведения исследования о влиянии сотовой связи, в том числе пятого поколения, на организм человека и городскую среду. Об этом в среду сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

Медико-биологические испытания по заказу ДИТ проводит Научно-исследовательский институт медицины труда им. Н. Ф. Измерова (НИИМТ). Стенд состоит из полного комплекта оборудования 2G/3G/4G/5G.

"Независимый аудит был необходим для того, чтобы убедиться в правильности сборки и настройки стенда, корректности измерительного оборудования, а также подтвердить, что он соответствует сетям связи пятого поколения. От этого во многом зависит качество проведения эксперимента. Специалисты НИИ радио подтвердили, что представленная лабораторная база полностью соответствует целям и задачам научно-исследовательской работы", - рассказали в пресс-службе ДИТ.

Там уточнили, что запланированное исследование должно выявить, какой уровень излучения оборудования того или иного стандарта связи безопасен для человека. На основании этих научных данных будет рассчитана соответствующая норма. Результаты исследования будут направлены Министерству здравоохранения РФ и Роспотребнадзору для принятия окончательных решений.

"НИИР более 40 лет выступает отраслевым центром компетенции по вопросам электромагнитной безопасности, наши специалисты принимали непосредственное участие в разработке практически всей нормативно-методической документации по обеспечению электромагнитной безопасности населения от технологических электромагнитных полей телекоммуникационных технических средств. Это способствовало многолетней бесконфликтной работе излучающего телекоммуникационного оборудования. Накопленный уникальный опыт позволяет нам выступать в качестве независимых аудиторов методологии проведения медико-биологического эксперимента, который по инициативе ДИТ Москвы проводит институт им. Н. Ф. Измерова", - процитировала пресс-служба генерального директора НИИР Михаила Сподобаева.

Проведение исследования одобрено Министерством цифрового развития России, Минздравом России и рабочей группой программы "Цифровая экономика". Оно состоится в течение 2020 года, результаты будут представлены экспертному сообществу в первом квартале 2021 года.

Ранее специалисты НИИМТ им. Измерова разработали и представили на экспертное обсуждение методику проведения НИР о влиянии 5G на человека. Для формирования этой методики сотрудники НИИМТ проанализировали международную практику применения санитарных норм, последние замеры электромагнитного поля, которые проводились на некоторых территориях Москвы, изучили действующие методики контроля уровней электромагнитного излучения.