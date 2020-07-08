Реставраторы Москвы вернули исторический облик гостинице "Пекин"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Работы по сохранению декоративных элементов и скульптур, украшающих знаменитую башню гостиницы "Пекин", завершены в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия в среду.

"Гостиница "Пекин" представляет собой уникальный памятник сталинского ампира, украшенный богатым лепным декором и росписями. На протяжении четырех месяцев реставраторы возвращали исторический облик четырем скульптурам, двенадцати пинаклям, четырем декоративным панно с изображениями достопримечательностей Москвы, ограждениям с балясинами, металлическим решеткам и шпилю, украшающим башню гостиницы. В настоящий момент леса разобраны, все работы завершены, а их итоги официально приняты экспертной комиссией", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что что сложность работ заключалась в том, что они проходили на высоте более 60 м. Реставраторы бережно работали с каждым декоративным элементом, находясь на деревянных лесах. Отдельное внимание мастера уделили сохранению четырех скульптур - защитника, колхозницы, рабочего и учительницы. Их расчистили от поздних наслоений краски, устранили трещины и сколы, обработали поверхности специальными составами. Такие же работы были проведены и по декоративным панно, архитектурным элементам.

Помимо этого, специалисты привели в порядок кирпичную кладку, восстановили декоративную штукатурку и работоспособность водосточной системы, которая до этого практически не функционировала.

Здание гостиницы "Пекин" было построено в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина на углу Большой Садовой улицы и улицы Горького (ныне Тверской). Оно обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.