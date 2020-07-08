Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к данным камер видеонаблюдения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Данные с камер городской системы видеонаблюдения, хранящиеся в Едином центре хранения и обработки данных Москвы (ЕЦХД), доступны только уполномоченным сотрудникам органов исполнительной власти и полиции. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Ранее эксперты компании DeviceLock обнаружили в сети предложения о продаже якобы доступов к данным с камер городской системы видеонаблюдения за порядка 30 тыс. рублей. Объявления о продаже появляются периодически, последнее было опубликовано в воскресенье, 5 июля.

"Доступ к данным ЕЦХД имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что департамент информационных технологий города Москвы системно мониторит интернет-пространство на предмет появления подобных публикаций. Информация о ресурсах, предлагающих получить прямой доступ к городским камерам, передается в компетентные органы для проведения проверок.

О системе видеоаналитики

"Система видеоаналитики используется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. ДИТ Москвы не проводит мероприятий, направленных на установление личности конкретного гражданина. Личность гражданина устанавливают сотрудники правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством", - добавили в пресс-службе.

Там добавили, что департамент имеет все необходимые правовые основания для приема-передачи, хранения и обработки видеоинформации, осуществляет указанную деятельность в рамках своих полномочий, исключительно в целях повышения уровня обеспечения безопасности жителей города Москвы, эффективности управления городским хозяйством, комфорта и удобства повседневной жизни граждан. Система видеоаналитики применяется в том числе для обеспечения безопасности на городских мероприятиях. "Например, за время новогодних праздников благодаря системе видеоаналитики правоохранительным органам удалось задержать 34 человек, находившихся в федеральном розыске", - сообщили в пресс-службе ДИТ.

Кроме того, система видеонаблюдения и видеоаналитики используется для контроля за строительством социально значимых объектов, благоустройством и уборкой дворов, работой коммунальных и социальных служб; регулирования транспортных потоков, а также перспективного планирования развития районов города Москвы.