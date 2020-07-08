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Онлайн-лекцию по криптографии проведут для школьников Москвы

Онлайн-встреча пройдет 10 июля в 15:00 на странице "Детский фестиваль науки" в социальной сети "ВКонтакте"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский дворец пионеров 10 июля проведет для школьников столицы онлайн-лекцию по криптографии. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"На виртуальной встрече участники смогут узнать о становлении криптографии как науки, пройдут путь от древнеегипетской письменности до современных компьютеров и обсудят место криптографии в современном мире. Также ребята разберут несколько интересных шифров, которые использовали в различные эпохи", - говорится в сообщении.

Онлайн-встреча "Что такое криптография?" пройдет 10 июля в 15:00 на странице "Детский фестиваль науки" в социальной сети "ВКонтакте". По словам организаторов, предварительная регистрация не нужна. Занятие будет интересно школьникам от 10 лет и старше.

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