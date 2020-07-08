Около 23 км выделенных полос появятся в Москве до конца 2020 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Новые "выделенки" появятся на семи участках столичных дорог, всего до конца текущего года планируется организовать около 23 км новых выделенных полос. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С вводом режима повышенной готовности мы были вынуждены приостановить обустройство выделенок. Сейчас работы возобновлены. Планируем запустить выделенные полосы на семи участках дорог, в том числе на Большой Дорогомиловской улице в сторону области, на площади Киевского вокзала и других - всего около 23 км до конца года. По возможности мы будем применять самые современные решения по организации дорожного движения, например, буферные полосы и другие меры", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что в Москве сейчас более 350 км выделенных полос, по ним проходят 64% маршрутов автобусов, троллейбусов и электробусов. "Благодаря выделенкам скорость движения наземного городского транспорта увеличивается на 20-30%. Но, самое главное, сокращается количество ДТП с городским транспортом - от 15% до 25%", - рассказал заммэра.

Ликсутов добавил, что открытие новых выделенных полос зависит, в том числе, от работы сторонних организаций - департамента строительства, департамента жилищно-коммунального хозяйства и департамента капитального ремонта.