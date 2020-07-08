Комплексное развитие промзон в Москве даст бюджету около 3 трлн рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый в России договор о комплексном развитии территории (КРТ) промзон подписан в среду между столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики и компанией "Стройэкспорт НП". Инвестиции в проект редевелопмента промзоны "Октябрьское поле" составят 14 млрд рублей, а в целом развитие промзон Москвы принесет городскому бюджету порядка 3 трлн рублей, сообщил журналистам заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Проекты комплексного развития территорий позволяют дать новую жизнь невостребованным пространствам и создавать современную городскую среду, удобную для жизни и работы. По нашим подсчетам, подобные проекты могут дать городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов может составить около 7 трлн рублей", - сообщил вице-мэр.

Первая ласточка

Первой под редевелопмент по программе комплексного развития попала территория зоны "Октябрьское поле". Инвестор проекта - компания "Стройэкспорт НП" (входит в группу компаний "РГ-Девелопмент"). В течение шести лет на месте промзоны "Октябрьское поле" появятся жилье и социальные объекты - два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. В целом инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты площадью почти 174 тыс. кв. м, общая площадь под застройку составляет почти 6 га.

Генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова рассказала, что они подробно изучили мировую практику подобных проектов, в частности, пример района Доклендс в Лондоне. "Для нас было принципиально важно, чтобы проект нес в себе улучшение качества жизни не только новоселов, но и жителей прилегающих районов. Уже сегодня проект частично реализован: первая очередь введена в эксплуатацию в 2017 году, завершить строительство второй очереди мы планируем в следующем году. Третья очередь будет вводиться поэтапно. Срок ее реализации рассчитан на шесть лет, но мы планируем завершить строительство раньше - до 2024 года", - сообщила Тихонова.

История проекта КРТ

Федеральный закон о комплексном развитии промзон был принят летом 2016 года и вступил в силу в 2017 году. Первые решения о КРТ по инициативе правительства Москвы были приняты в отношении промышленных зон "Бирюлево" и "Коровино" в сентябре 2017 года, а в отношении "Братцево" в марте 2018 года. "В ближайшие годы мы рассчитываем с помощью проектов КРТ преобразить старые заброшенные промзоны и создать не только жилые кварталы, но и инновационные современные производства с развитой инфраструктурой вокруг. За три года мы обследовали 100% промышленных территорий Москвы общей площадью 14,8 тыс. га и выяснили, что больше трети из них потенциально пригодны для градостроительного развития", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Директор агентства промышленного развития Москвы Ирина Дегтярева уточнила ТАСС, что всего на территории Москвы есть около 9 тыс. га, занятых либо действующими, либо бывшими промышленными предприятиями, и порядка 6 тыс. га из них могут быть реновированы. Она уточнила, что к настоящему моменту отработано уже более 2 тыс. га, на этой территории в ближайшее время будут запущены реновационные проекты, на которых можно разместить порядка 38 млн кв. м строительных объектов. По ее словам, проект по строительству 38 млн кв. м недвижимости на территории промзон рассчитан на 10-15 лет.

Принципиальная разница проектов, реализуемых в рамках механизма КРТ, состоит в том, что город имеет право принять решение о функционале территорий, которые подвергаются редевелопменту, а также формировать единый земельный участок под такой проект.