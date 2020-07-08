Столичные приставы открыли горячую линию для жалоб "двойников" должников

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Столичные приставы открыли горячую линию для обращений "двойников" - граждан, чьи имена и другие данные совпадают с данными должников, с которых приставы взыскивают долги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

"При совпадении персональных данных нескольких граждан могут иметь место случаи ошибочной идентификации физических лиц как должников по исполнительным производствам на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов. В такой ситуации во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по телефону горячей линии: 8 (499) 558-19-94 ГУ ФССП России по Москве, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН)", - сообщили в Главном управлении ФССП.

Звонки от граждан по телефону горячей линии принимаются в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 мск, по пятницам с 09:00 до 16:45 мск, без перерыва.

Получив документы, подтверждающие ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения, пообещали в управлении службы. А если у тех, кого ошибочно идентифицировали как должника уже списали средства со счета в банке или удержали чужой долг из зарплаты или иных доходов гражданина, пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

В ГУ ФССП пояснили, что исключить подобные ситуации в дальнейшем позволят поправки в законодательство, которые предусматривают идентификацию должника не только по имени, отчеству, фамилии, году рождения, но и по другим идентификаторам (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН, соответствующие сведения предписано указывать в документах, направляемых из судов, ГИБДД и других органов судебным приставам).

Сейчас действие этого закона в части обязательного указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года, отметили в столичном главке службы судебных приставов.