В Москве сотрудники авиацентра спасли пятерых утят, упавших в коллектор

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники Московского авиационного центра спасли утят, провалившихся в коллектор в Южном Бутове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Спасатели Московского авиационного центра выезжали сегодня на помощь утятам в район Южное Бутово. По заявке девушки-очевидца, утята упали в дренажный коллектор", - сообщили в департаменте.

По словам девушки, она увидела возле коллектора утку, которая беспокойно ходила у слива из пруда в сток. Заглянув, она обнаружила утят, которых сильный поток воды снес в сток. Сотрудники авиацентра в гидрокостюмах спустились в водоспускной коллектор и достали пятерых утят, один был совсем маленький, еще не оперившийся. "Утят благополучно выпустили в пруд, где их встретила счастливая мама-утка", - сказали в департаменте.

Это уже третий случай спасения в Москве утят за последние две недели.