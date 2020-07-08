МЧС вновь распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и ветре в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России вновь распространило экстренное предупреждение о сильном дожде, грозе с градом и усилении ветра до 22 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 8 июля в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 17-22 м/с", - сказали в ТАСС в пресс-службе главка МЧС.

В пресс-службе советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Находясь на улице, рекомендуется скрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит укрываться под деревьями. Утром в МЧС уже предупреждали москвичей о дожде с грозой, граде и ветре до 20 м/с.