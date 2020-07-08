В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 32 и достигло 4 059. Об этом сообщили в среду в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

В штабе отметили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,8 млн человек, около 544 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 700 792 случая заражения, выздоровели 472 511 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.