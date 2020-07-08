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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

Общее число умерших в столице составило 4 059
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 32 и достигло 4 059. Об этом сообщили в среду в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. 

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"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

В штабе отметили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением. 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,8 млн человек, около 544 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 700 792 случая заражения, выздоровели 472 511 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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