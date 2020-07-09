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Облачная погода, дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве 9 июля

Ночью температура может опуститься до плюс 10 градусов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 19-21 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с, при грозе - с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба. В связи с дождем, грозой и ветром 9 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла, на востоке области местами сильный дождь. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

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