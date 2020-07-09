Новые экспонаты появились в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Центр "Космонавтики и авиации" обновил свою коллекцию экспонатов. Среди них макет орбитальной станции "Салют-6" и макет ракеты по проекту Константина Циолковского, сообщили на официальном сайте мэра Москвы в четверг.

"В павильоне "Космос" появились новые экспонаты. Среди них макет орбитальной станции "Салют-6" и макет ракеты по проекту Константина Циолковского. Ждет посетителей и новая мультимедийная зона, посвященная спутнику "ВДНХ-80". Его запустили на орбиту в прошлом году - к 80-летию выставки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

На площадке "КБ-3. Космодром будущего" появилась мультимедийная зона, которая рассказывает о спутнике "ВДНХ-80", запущенном в космос накануне 80-летия главной выставки страны. Космический аппарат уже год находится на низкой околоземной орбите и каждый день отправляет в Центр управления полетами данные о космической погоде. Кроме того, 1 августа прошлого года он передал на радиолюбительские станции всего мира звуковой сигнал о юбилее ВДНХ. В мультимедийной зоне разместили точную копию спутника и три монитора, с помощью которых посетители смогут узнать об аппарате и космической погоде.

"Также экспозицию пополнил опытный вариант гермошлема ГШ-6 - части высотного снаряжения летчика или космонавта. Этот воздухонепроницаемый шлем необходим для авиаполетов на больших высотах. При разгерметизации кабины летательного аппарата и катапультировании он сохраняет пилоту жизнь", - говорится в сообщении.

Расширилась и коллекция архивных документов центра. В экспозиции теперь можно увидеть артефакты, связанные с Тихоокеанской гидрографической экспедицией, созданной на рубеже 1950-1960-х годов.