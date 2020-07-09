Резиденты технополиса "Москва" вложили 6,6 млрд рублей в развитие экономики города

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" инвестировали почти 6,6 млрд рублей в развитие производств города в прошлом году, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте мэрии Москвы.

"Объем инвестиций, вложенных резидентами особой экономической зоны "Технополис "Москва" в развитие производств, в прошлом году составил почти 6,6 млрд рублей. Больше всего инвестировали компании микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий, общая сумма их вложений составила более 4,1 млрд рублей. При этом выручка резидентов столичной особой экономической зоны в прошлом году также выросла и составила более 22 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2018 году", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что вложения в 2019 году были на 7% больше, чем годом ранее. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Александру Прохорову, которого также цитируют в сообщении, статус резидента "Технополиса "Москва" в 2019 году получили 24 компании, что в три раза больше, чем годом ранее.

"Технополис "Москва" привлекает резидентов комфортными условиями: на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, а общее снижение налоговой нагрузки для резидентов достигает 47%. Особая экономическая зона объединяет пять площадок, общая площадь которых составляет 206,8 га.

Как сообщил генеральный директор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев, в прошлом году большинство новых резидентов пополнило кластеры микроэлектроники, ИТ и медицины.

"Локализация новых производств способствует привлечению кадров. В 2018 году было создано 338 рабочих мест, в 2019 году - 791 новое рабочее место", - приводятся его слова в сообщении.