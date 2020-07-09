Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло на 1 173

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество уже выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в Москве на 1 173, до 162 086. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 173 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162 086", - сказала она.

По словам Анастасии Раковой, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В новость были внесены изменения (09:22 мск) — добавлены подробности по тексту.