Более 50 ангиографов в Москве будут подключены к единому цифровому сервису

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ангиографическое оборудование (для КТ и МРТ-диагностики патологий сосудов) в четырех клиниках Москвы подключили к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Всего до конца сентября к системе подключат 53 ангиографа, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В рамках внедрения сервиса начато подключение важного сегмента - ангиографического оборудования. Проект уже действует в четырех стационарах, а до конца сентября к сервису будут подключены все 53 ангиографа. Это позволяет оптимизировать планирование операций и тем самым повысить качество диагностики, сократить время вмешательства и минимизировать риски для пациента", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что теперь у специалистов появилась возможность заранее и в режиме реального времени проконсультироваться с коллегами, работающими с сервисом. В случае необходимости возможно получить быстрый доступ к любому ранее проведенному исследованию и принять необходимое решение, даже находясь в операционной.

ЕРИС - это сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы, объединяющий рентгенологов, рентгенлаборантов, консультативный сервис и единый архив диагностических изображений. Сейчас к системе подключены 1 106 единиц диагностического оборудования.