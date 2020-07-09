В Московском зоопарке родились птенцы розовых и красных фламинго

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. В Московском зоопарке вылупились птенцы розовых и красных фламинго - один розовый и четверо красных. Эти два вида птиц занесены в Международную Красную книгу, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
"Когда малыши подрастут, они отправятся в ведущие зарубежные или российские зоосады, чтобы сформировать новые пары с обитающими там фламинго", - приводятся слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой. При получении регулярного потомства редких птиц, пояснила она, создается резервная популяция двух видов в неволе.
Акулова добавила, что для птиц было важно создать особые условия, поскольку фламинго находят место для гнездования не сразу. Им нужно искать для этого самую высокую точку. Это правило действует как в вольере, так и в дикой природе. Птицы строят гнезда из глины и приступают к выведению потомства, лишь завершив строительство.
Вылупляются фламинго с прямым клювом. Клюв начинает изгибаться в возрасте двух-трех недель. К четырем-пяти годам они создают пару и выводят птенцов. Фламинго моногамны и обычно создают одну пару на всю жизнь. В дикой природе они обычно живут до 30 лет, в зоопарках - до 50.