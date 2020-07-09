В Московском зоопарке родились птенцы розовых и красных фламинго

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. В Московском зоопарке вылупились птенцы розовых и красных фламинго - один розовый и четверо красных. Эти два вида птиц занесены в Международную Красную книгу, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

"Когда малыши подрастут, они отправятся в ведущие зарубежные или российские зоосады, чтобы сформировать новые пары с обитающими там фламинго", - приводятся слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой. При получении регулярного потомства редких птиц, пояснила она, создается резервная популяция двух видов в неволе.