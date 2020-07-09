Центр обеспечения мобильности сопроводил более 20 тыс. пассажиров метро Москвы за полгода

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена сопроводили более 20 тыс. человек за полгода. Чаще всего за помощью инспекторов Центра обращались пассажиры с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, а также детские группы, сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Более 20 тыс. пассажиров за полгода сопроводил Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. На пассажиров с нарушениями зрения пришлось почти 40% сопровождений ЦОМП за последние полгода, а на детские группы - около 35%. Пассажиры с нарушениями опорно-двигательного аппарата составили почти 10% от общего числа сопровождений центра. Также за услугами инспекторов обращались родители с маленькими детьми, граждане пожилого возраста и другие пассажиры с дополнительными потребностями", - говорится в сообщении.

Инспекторы ЦОМП помогают максимально безопасно и комфортно передвигаться в метро детским группам, людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также пожилым людям и родителям с колясками. Специалисты Центра сопровождают пассажиров не только в метро, но и по социальным маршрутам: до электричек, поездов дальнего следования, аэроэкспрессов, автостанций, а также до культурных и социальных объектов.

С момента основания Центра услугами его сотрудников воспользовалось более 1 млн пассажиров. Услуга по сопровождению оказывается бесплатно.