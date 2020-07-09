Законы Москвы актуализируют с учетом поправок к конституции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московские законы о медпомощи, молодежной политике и местном самоуправлении актуализируют с учетом принятых поправок к Конституции РФ. Рабочую группу из законодателей, которая будет заниматься подготовкой необходимых изменений, сформируют на ближайшем заседании Мосгордумы, сообщил в четверг на заседании Совета законодателей РФ председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Поправки к Конституции РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступили в силу с 4 июля. Общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля.

"Что касается самих поправок. Мы на региональном уровне сейчас внимательно следим за тем, что происходит на федеральном уровне. <…> По предварительным оценкам экспертов, на региональном уровне необходимо будет уточнить сотни законов и уставов регионов. Очевидно, что в первую очередь актуализации потребуют региональные законы, которые касаются занятости, медицинской помощи, молодежной политики и местного самоуправления", - сказал Шапошников, отметив, что на ближайшем заседании Мосгордумы планируется создать рабочую группу из законодателей, которая будет заниматься подготовкой необходимых изменений.

Он добавил, что по плану законопроектной работы необходимо будет принять около 100 федеральных и федеральных конституционных законов во исполнение конституции по следующим направлениям: социальная политика, здравоохранение, наука и культура, единая публичная власть, защита прав собственности, развитие предпринимательства, частных инициатив, коммерческого сектора, институтов гражданского общества.

О необходимых изменениях

"Предлагаемые изменения будут в обязательном порядке проходить публичное обсуждение. <…> Одна из сфер, в которой планируются изменения, - НКО, волонтеры. Важно отметить активную работу социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров, которые оказались на передовой по борьбе с коронавирусом - они помогают в больницах, оказывают социальную помощь инвалидам, пожилым людям. При этом сами НКО оказались частично незащищенными, в том числе перед экономическими трудностями, возникшими в период эпидемии, и мы должны оказать поддержку этому сектору, в том числе на законодательном уровне", - пояснил Шапошников.

Он напомнил, что также поправками внесено изменение в статью 72 Конституции РФ, согласно которому в совместном ведении Федерации и субъектов будет находиться координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни.

"Согласно поправке, в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов теперь находятся общие вопросы молодежной политики. В Мосгордуме не раз было отмечено, что подход к формированию молодежной политики в государстве должен быть единым - необходимо наличие базового федерального закона, который будет решать реальные проблемы молодежи. Мы уже готовим изменения в московский закон о молодежи и будем обязательно учитывать то, что будет принято на федеральном уровне. Вместе с тем надеемся, что некоторые московские наработки могут быть полезны при разработке федерального закона, <…> при разработке проектов законов в этой сфере необходимо привлечь палату молодых законодателей при Совете Федерации", - сказал спикер Мосгордумы.

Он также сообщил, что еще одно направление изменений - организация единой системы публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах. "Чтобы заработал новый принцип единства публичной власти, необходимо законодательно сформировать механизм взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного решения общегосударственных задач на территории субъекта", - заключил Шапошников.