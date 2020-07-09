Почти 800 тыс. сообщений о капремонте поликлиник получили москвичи в июне

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пациентам 25 поликлиник Москвы, где начался ремонт, было разослано почти 800 тыс. уведомлений за июнь. В них был указан точный адрес поликлиники, куда перемещаются врачи, и дата последнего приема по старому адресу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"После стабилизации эпидемиологической обстановки информирование о капитальном ремонте столичных поликлиник продолжилось в полном объеме. В июне этого года пациентам 25 поликлиник, в которых начался ремонт, было разослано 794 141 сообщение. Там был указан точный адрес поликлиники, куда перемещаются врачи, и дата последнего приема по старому адресу", - говорится в сообщении.

Масштабный проект по капитальному ремонту 135 зданий городских медучреждений в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник продолжается. На прошлой неделе ремонтные работы начались еще в 25 поликлиниках. По данным ведомства, всего сейчас в ремонте уже находятся более четверти зданий из общей программы.

"Помимо смс- и e-mail-рассылок, информация о капитальном ремонте размещена на портале mos.ru, на сайте департамента здравоохранения Москвы, в социальных сетях, в окружных и районных СМИ, на полиграфической продукции и информационных экранах в поликлинике", - говорится в сообщении.