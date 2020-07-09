Живой концерт для автомобилистов пройдет 24 июля в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Группы "Дискотека Авария", "Отпетые мошенники", "Вирус", экс-участница "Тату" Юлия Волкова и Оксана Почепа (Акула) выступят 24 июля на парковке московского спорткомплекса "Лужники". Зрители будут смотреть концерт из своих автомобилей, сообщили в четверг пресс-службы концертных агентств T.C.I. и SAV Entertainment.

"Главный ретромегадэнс страны, уходящий корнями в те самые лихие девяностые, пройдет этим летом на паркинге "Лужников". Вас будет ждать новая постановка, любимые песни и культовые артисты 90-х: "Дискотека Авария", "Отпетые мошенники", Юля Волкова (экс-"Тату"), Оксана Почепа (Акула) и группа "Вирус". Все это - не выходя из собственного автомобиля", - объявили организаторы.

Концерт пройдет в рамках серии Live & Drive. Артисты выступают на сцене, а звук передается через динамики и по FM-частоте. Это позволяет соблюдать требование социальной дистанции, действующее из-за распространения коронавируса.

Концертную серию 4 июля открыла петербургская рок-группа The Hatters, на следующий день выступила певица Zivert. Также в Live & Drive примут участие Леонид Агутин, группа "Сплин", лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, "Машина времени" и другие.