Ландшафтный парк появится в новом микрорайоне на юге Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" разобьет ландшафтный парк площадью 2,5 га при строительстве жилого комплекса Nagatino i-Land в Даниловском районе на юге Москвы, сообщила в четверг пресс-служба застройщика.

"Жилой остров Nagatino i-Land возводится на территории 15 га, которая с двух сторон граничит с набережной Москвы-реки. Под зеленые зоны отводится более трети территории проекта, в том числе для жителей будет разбит ландшафтный парк площадью 2,5 га", - говорится в сообщении.

На площадке уже начались активные строительные работы. Завершение строительства первой очереди запланировано на середину 2022 года, а окончание проекта - на 2026 год.

Как отметили в пресс-службе, архитектурную концепцию проекта, который предполагает возведение разновысотных зданий от пяти до 34 этажей, разработало британское бюро AHR.

"В рамках реализации проекта будет создано порядка 4 тыс. новых рабочих мест, появятся объекты коммерческой и социальной инфраструктуры: офисные центры, магазины, поликлиника, четыре детских сада и школа", - отметил президент группы "Эталон" Геннадий Щербина, чьи слова приводятся в сообщении.

Таким образом, девелопер намерен реализовать принцип 15-минутного города, при котором ключевые сервисы, образовательные учреждения, зоны отдыха и рабочие кластеры будут находиться в пешей доступности.